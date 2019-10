Lerarentekort: hoe basisscholen week in week uit blijven worstelen

De Algemene Onderwijsbond (AOB) noemt de tijdelijke oplossingen 'lapmiddelen'. "Er wordt van alles bedacht, maar dit gaat wel ten koste van de kwaliteit van het onderwijs."

Kleine klassen

Lerares Ria sluit zich aan bij deze zorgen. Ze geeft les op een school in Amsterdam-West. De leerlingen op haar school hebben vaak een lage woordenschat en meer begeleiding nodig. "Mijn leerlingen hebben baat bij kleine klassen en extra oefeningen."

Vroeger was er de ruimte om vijftien kinderen in een klas te nemen, dit is verhoogd naar 32 kinderen in één klas. "Ik heb tien kinderen in de klas die extra begeleiding nodig hebben, op deze manier kan ik niet iedereen individuele aandacht geven."

Les van gymleraar

Sabine van de Wiel is moeder van Evyanne en zelf ook werkzaam als lerares in Breda. Evyanne begon dit jaar in groep 8 en het was maar de vraag of ze vijf dagen per week les zou krijgen. Inmiddels geeft haar moeder aan dat de problemen op de school van Evyanne voorlopig zijn opgelost.

"Sinds 1 oktober heeft Evyanne twee dagen in de week les van een leuke energieke gymleraar. Hij is nog niet bevoegd, maar wel bezig met zijn omscholing", zegt van de Wiel tevreden.