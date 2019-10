Partij voor de Dieren royeert voorzitter

De partij deed dit nadat Wolswinkel de afgelopen maanden 'stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neerlegde' en 'de partij meermaals in de media beschadigde'. Wolswinkel zou de partij hebben beschadigd door zijn persoonlijke opvattingen te uiten.

Commissie van beroep

Naast zijn ontslag is ook het lidmaatschap van Wolswinkel opgezegd. Hij kan zich binnen de partij nog wenden tot de commissie van beroep. Ruud van der Velden, algemeen bestuurslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rotterdam, is door het bestuur benoemd als interim voorzitter. De partij zegt op korte termijn een procedure op te zetten om een nieuwe voorzitter te vinden.