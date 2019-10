Het boerenprotest: waar gaat het nou eigenlijk om?

Wat is er nu bekend?

De overheid is al in gesprek met de boeren naar aanleiding van hun protest op het Malieveld op 1 oktober. Daarom wil minister Schouten van Landbouw nu niet met de actievoerders in gesprek.

Deze week voert Schouten overleg met de provincies. Mogelijk wordt er als gevolg van dat gesprek gekozen om de minder strenge lijn van het kabinet te volgen. De regels die boeren krijgen opgelegd door het provinciebestuur, zijn namelijk strenger dan de kabinetsplannen.

Het klopt dat boerenbedrijven kunnen worden opgekocht. Maar dat gebeurt alleen op vrijwillige basis. Wat ook klopt, is dat boeren ruimte moeten afstaan als ze vergunningen onderling verhandelen. Bedrijven kunnen hun rechten voor stikstofuitstoot aan elkaar of aan de gemeente verkopen, maar dan voor maximaal 70 procent.

Het RIVM zegt transparant te zijn over zijn cijfers. Het klopt dat modellen nooit honderd procent juist zijn, maar de metingen dienen juist als extra check. Iedereen is welkom om de cijfers in te zien, zegt het RIVM.

De agrarische sector is in de afgelopen zeventig jaar flink gekrompen. Hadden we in 1950 410.000 boerderijen, nu hebben we er nog maar 54.000. Die bedrijven zijn samen goed voor 46 procent van de stikstofuitstoot. En daarmee is de agrarische sector ook de grootste bron van stikstofuitstoot. Als je kijkt naar CO2- of fijnstofuitstoot, zijn andere sectoren meer vervuilend.