Jongen (14) ernstig gewond bij steekpartij Rotterdam, twee minderjarigen aangehouden

Het steekincident gebeurde rond 15.00 uur op straat in Rotterdam-Zuid. De 14-jarige jongen raakte ernstig gewond en ligt inmiddels in het ziekenhuis. De politie heeft twee minderjarige verdachten aangehouden nadat beelden van cameratoezicht waren bekeken. Een derde verdachte is nog op de vlucht.

Getuigen gehoord

Het motief van de dader is nog onbekend. Ook is nog onduidelijk of het gaat om een leerling van het in de straat gelegen Montfort College. "We zijn druk bezig met het horen van getuigen en het kijken van camerabeelden", zegt een woordvoerder van de politie Rotterdam.