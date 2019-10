President Ecuador klaar met geweld in zijn land: 'Het moet stoppen'

Vandaag was er weer sprake van rellen tussen agenten en demonstranten. Door de onrust in hoofdstad Quito is de regering van Moreno uitgeweken naar Guayaquil. Ook is de olieproductie flink geslonken. De noodtoestand is nog steeds van kracht in Ecuador.

Reisadvies

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt al enkele dagen dat je alleen naar Ecuador moet afreizen als dat echt noodzakelijk is. "Er zijn wegblokkades en demonstraties op meerdere plaatsen. Hierdoor kunt u niet altijd over de weg tussen steden reizen."