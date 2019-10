Friesland gaat maatregelen tegen stikstof aanpassen na boerenprotest

Honderden boeren gingen naar het provinciehuis in Leeuwarden. Velen kwamen op de tractor, de toegangswegen naar het provinciehuis stonden er vol mee. De boeren waren boos vanwege de stikstofplannen.

'Tijd gekocht'

Kramer zegt tegen RTL Nieuws dat het niet zo is dat alle maatregelen nu ineens van de baan zijn. "Het stikstofbeleid is gigantisch; dat gaat pijn doen ook bij boeren. Maar hebben nu tijd gekocht om het gesprek aan te gaan, maar met het volle besef dat het ergens pijn gaat doen. We zijn een boerenprovincie en willen we blijven. En misschien gaan we de beleidsregels ook wat aanpassen."

Vicepremier Hugo de Jonge zei namens het kabinet dat de stikstofmaatregelen 'gewoon moeten worden genomen'. "Ik hoop dat de provincies alles doen om juist die vergunningverlening op gang te laten komen."

Intrekken is voorbarig

De Jonge erkent dat er 'licht is ontstaan' tussen de maatregel die het kabinet heeft gepresenteerd over de productieruimte en hoe de provincies deze willen uitwerken. Maar de actie van Kramer is wel wat voorbarig, zei De Jonge, want het plan moet hoe dan ook nog verder worden uitgewerkt en vastgelegd in de wet.