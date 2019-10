Politie moet sneller in gesprek met stalkers: 'Vertel dat 26 keer bellen niet kan'

Maar een stopgesprek heeft met name zin aan het begin van het stalken."Dan zijn stalkers vaak heel erg emotioneel over een relatie die is verbroken. Ze zitten dan zo in die emoties en zijn zo erg met zichzelf bezig en met het onrecht dat hen is aangedaan, dat ze er niet bij stilstaan dat 26 keer per dag bellen voor iemand anders heel vervelend kan zijn", zegt Brandt.

'Ze verdragen het maar gewoon'

"Op het moment dat dan een gesprek wordt gevoerd, kunnen stalkers uit die emotionele loop worden gehaald." Maar volgens Brandt stappen veel slachtoffers vaak pas veel te laat naar de politie. "Ze houden het heel lang zelf vol, verdragen het maar gewoon."

De psychologen adviseren om in de eerste paar weken van het stalken al naar de politie te stappen. "Als het al is geëscaleerd of het is al maanden aan de gang, dan is een stopgesprek minder zinvol."