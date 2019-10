Man die op mensen instak in Manchester mogelijk terrorist

De man die vandaag in een winkelcentrum in Manchester vijf mensen verwondde, is aangehouden en wordt verdacht van een terroristische daad. De 40 jaar oude man stak wild om zich heen stak met een groot mes de mensen neer.

De politie meldt dat de man snel werd overmeesterd en eerst voor geweldpleging werd aangehouden. De politie sluit niet dat er andere motieven zijn, maar behandelt de verdachte als een mogelijke terrorist. Eén zwaargewonde Eén verdachte zou zwaargewond zijn. De anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht, hun situatie is stabiel. Premier Boris Johnson zegt in een tweet dat hij meeleeft met de gewonden en hun naasten. "Dank aan alle hulpdiensten en aan allen die nu onderzoeken wat er is gebeurd." 'Snel deuren dicht' Een winkelier in de buurt vertelde aan de BBC dat er een een man rondrende met een mes. "Snel daarna moesten we alle deuren dichtdoen en klanten naar de achterzijde van de winkel verplaatsen." Lees ook: Vijf gewonden bij steekpartij in winkelcentrum Manchester