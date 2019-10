Memphis Depay na zege in slotseconden: 'Ik wist het, ik voelde het'

Depay maakte de gelijkmaker in de 81ste minuut, nadat Noord-Ierland even eerder op voorsprong was gekomen. "Ik was even woedend na die tegengoal. Niet op iets of iemand, maar op het moment." Dat zei Depay voor de camera van de NOS. Toch dacht hij dat het goed zou komen: "Ik voelde het, ik wist het."

Geen geluk

Ook bondscoach Ronald Koeman baalde uiteraard van de tegengoal. Maar toch kwam Oranje dus terug. "Dat is geen geluk, want het is niet de eerste keer." Hij was niet tevreden over de manier waarop die goal tot stand kwam. "Die voorzet mag never nooit komen. Ik had toen wel even het gevoel dat het ook niets zou kunnen worden vanavond."