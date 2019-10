Minister Blok: 'Oekraïne gaat meewerken aan MH17-onderzoek'

Een voorstel van CDA en SP voor een onderzoek naar Oekraïne kreeg begin oktober de steun van alle aanwezige partijen in de Tweede Kamer. Volgens CDA-Kamerlid Chris van Dam is het onderzoek hoognodig.

'Geheugens verbleken'

"Time is running out. Geheugens verbleken, data gaan verloren", zei Van Dam een paar weken geleden. "Het gaat over het inzicht voor nabestaanden, weten of er iets voorkomen had kunnen worden, snappen wat er gebeurd is. Daarmee gaat het ook over rechtvaardigheid. En het gaat over leren van dit soort situaties voor nieuwe, soortgelijke situaties."