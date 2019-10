Slachtoffers Halle zijn een 40-jarige vrouw en 20-jarige man

De Duitse federaal procureur-generaal Peter Frank maakte vandaag bekend dat de aanval door justitie officieel als terreurdaad wordt behandeld. "Wat we gisteren hebben beleefd was terreur", zei hij. Volgens het OM had B. ook nog vier kilo springstof in zijn auto liggen.

Bloemen en kaarsen

Bij de plek in Halle zijn vandaag veel bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. Op zelfgemaakte bordjes zijn teksten geschreven als: "Geen plaats voor antisemieten."