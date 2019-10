Op zoek naar de ware? Hier moet je zijn

Heb je als vrouw een feestje in Delft? Dan is de kans groot dat je niet zo lang in de rij hoeft te wachten voor het toilet als bijvoorbeeld in Utrecht of Leiden. Het aantal mannen en vrouwen is namelijk niet overal in Nederland gelijk.

In en rondom de steden - op die met een Technische Universiteit na - zijn meer vrouwen, terwijl op het platteland het aandeel mannen groter is. De steden blijven onder jonge vrouwen onverminderd populair, blijkt uit een analyse van de onderzoeksredactie van RTL Nieuws.

Man-vrouwverdeling in Nederland