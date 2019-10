Eis: 2 jaar cel en 1000 euro boete tegen actrice Imanuelle Grives om drugsbezit en -handel

Grives heeft volgens haar advocaat John Maes willen experimenteren. Niet per se in verband met een rol, zoals ze eerder had verklaard, maar om de spanning op te zoeken. Ze gebruikte zelf zowat alle verdovende middelen die er op de markt te verkrijgen zijn en was veel aan het feesten. "Feesten en acteren waren voor mijn cliënte de manier om vrijheid te ervaren", aldus Maes.

Ook de twee vriendinnen waarmee Grives op het festival was hadden drugs in hun bezit, maar niet zoveel als Grives. Tegen een van hen, die ook op de zitting is, eiste de officier achttien maanden celstraf.