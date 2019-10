Chaos bij opening Media Markt Leidschendam: mensen gewond door verdrukking

Bij de opening van de 50e vestiging van de Media Markt zijn een aantal personen gewond geraakt. In de enorme mensenmassa die op de winkel in Leidschendam was afgekomen, raakte een aantal mensen in de verdrukking.

Ambulances

Politie en ambulances zijn ter plaatse. Volgens de politie zijn twee mensen door ambulancepersoneel ter plekke behandeld. Ook beveiligingspoortjes en kassa's raakten beschadigd.