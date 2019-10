Chateau Meiland wint Gouden Televizier-Ring

Hij werd beroemd bij het Nederlandse publiek met de tekst 'Wijnen, wijnen'. De Meilandjes versloegen Beste zangers (AVROTROS) en Expeditie Robinson (RTL).

Tweede keer SBS

De Televizier-Ring voor Chateau Meiland is pas de tweede voor SBS6. Zestien jaar geleden, in 2003, ging de prestigieuze publieksprijs voor het favoriete tv-programma naar Hart in Aktie.