Turkse grondtroepen trekken Syrië binnen voor strijd tegen Koerden

De Koerden zijn vooral voor de VS een belangrijke partner geweest in de strijd tegen de soennitische extremisten van Islamitische Staat. President Donald Trump heeft afgelopen weekeinde gezegd dat hij zijn militairen onmiddellijk weghaalt, omdat de VS er niets meer te zoeken heeft.

Terroristen

Dat is voor Erdogan aanleiding om nu aan te vallen. Erdogan beschouwt de Koerden als terroristen. Trump heeft eerder deze week Erdogan voor zware economische sancties gewaarschuwd als hij het te bont maakt in Syrië.