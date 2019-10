Kamer wil sancties tegen Turkije vanwege inval Syrië

"Nederland veroordeelt het Turkse offensief in Noordoost-Syrië", schrijft minister Blok in een verklaring. "Niemand is gebaat bij de mogelijk verschrikkelijke humanitaire gevolgen. De operatie kan nieuwe vluchtelingenstromen op gang brengen en de strijd tegen ISIS en de stabiliteit in de regio schaden. Ik heb de Turkse ambassadeur laten ontbieden."

Europese sancties

Regeringspartij CDA noemt de invasie ongehoord, maar niet onverwacht. "Het aangekondigde vertrek van de Verenigde Staten geeft ruimte aan de expansiedrift van Turkije", reageert CDA-Kamerlid Martijn van Helvert. "Al deze middelen om Turkije terug te dwingen moeten worden ingezet", vindt Van Helvert.

"Nu is het aan de EU om Turkije met alle diplomatieke middelen én met sancties tot andere gedachten te bewegen", aldus D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Regeringspartner ChristenUnie vindt ook dat de Turkse inval niet zonder gevolgen kan blijven. "Nu zaak dat de EU sancties afkondigt tegen Turkije", zegt Joël Voordewind.