Reisadvies aangepast: 'Ga alleen naar Ecuador als het noodzakelijk is'

In de hoofdstad Quito geldt een avondklok van 20.00 uur tot 05.00 uur, is te lezen op de website van het ministerie. En: "Er is een oproep gedaan voor een nationaal protest op 9 oktober."

'Vermijd het centrum van Quito'

Volgens het ministerie zijn er wegblokkades opgetrokken en is het daarom niet mogelijk om gemakkelijk steden te bereiken over de weg. Ook verandert de situatie snel. "Vermijd het centrum van de hoofdstad Quito en vermijd demonstraties. Bij sommige demonstraties is geweld gebruikt. Als u binnen Ecuador wilt reizen, doe dit dan alleen als dat veilig kan."