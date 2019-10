Turkije valt noordoost-Syrië binnen na vertrek VS

Daarmee doelt Erdogan op de Syrisch-Koerdische strijders - onder meer bij de YPG. De YPG vocht met steun van Amerika tegen IS in Syrië. De VS zag deze YPG-milities lange tijd als waardevolle bondgenoten en waakte voor hun veiligheid. Maar nu deze strijd is gestreden en IS verdreven, heeft Amerika geen reden meer om hun veiligheid te waarborgen. De Syrisch-Koerdische strijders, zonder wie IS op dit moment waarschijnlijk niet verslagen zou zijn, staan er nu dus alleen voor.