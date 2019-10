Moeder van 'Sloterplasbaby' vrijgesproken

De vrouw liet het jongetje in het voorjaar van 2016 achter bij de Sloterplas in Amsterdam. Volgens de rechter is er nog veel onduidelijk gebleven in de zaak. Zo is niet te achterhalen wanneer ze is bevallen en wanneer en hoe zij de tas met het babylijkje heeft achtergelaten in het Sloterpark.

Angst en schaamte

De moeder heeft in de Amsterdamse rechtbank verklaard dat ze haar zwangerschap en bevalling uit angst en schaamte geheim heeft gehouden, behalve voor de vader.

Ze zou het kind, nadat het dood ter wereld was gekomen, om die redenen ook in het park hebben achtergelaten. De rechter denkt dat het niet haar bedoeling was om daarmee het overlijden van het kindje te verhullen. "Wat de vrouw heeft gedaan is verontrustend en verdrietig, maar niet strafbaar. Daarom wordt zij dan ook vrijgesproken."

Hoofdje in tas

De baby werd op 8 juni 2016 gevonden door een vrouw die haar hond uitliet. Zij zag een hoofdje in een tas en waarschuwde de politie. Het kind heeft vermoedelijk meerdere weken bij de plas gelegen. Het lichaampje verkeerde in verregaande staat van ontbinding.