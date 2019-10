Verdachte aangehouden voor mishandeling agent bij trouwstoet

De agent heeft tot op heden veel last van het incident en is nog altijd niet volledig aan het werk. "Nog altijd heeft de klap een enorme impact op mijn gezin. De kinderen kunnen nog stééds niet ongeremd spelen in huis omdat ze rekening moeten houden met papa", zegt hij in een reactie op de aanhouding.

Kaartje en bloemetje

"Ik vind mooi om te zien hoe de samenleving en politie hebben samengewerkt om tot de aanhouding van deze verdachte te komen. Ik wil daarbij iedereen die middels een kaartje, een bloemetje of wat voor manier die ook, aan ons heeft gedacht, enorm bedanken."