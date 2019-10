Amerikaan James B. blijft in cel om seksueel misbruik 12-jarig meisje

Tijdens de Pro Forma zitting zei het OM dat er mogelijk nog een zaak 'gevoegd' zal worden, namelijk verkrachting van een volwassen vrouw die RTL Nieuws eerder sprak.

Hotel in Rotterdam

Het 12-jarige meisje vertrok op 27 juni van school en verdween spoorloos, waarop de politie een AMBER Alert uitgaf. B. reisde naar Nederland en ontmoette het meisje daarna op het Centraal Station in Rotterdam. Daar gaf hij haar de sleutel van de hotelkamer. Ze verbleven twee dagen op die kamer, tot de politie binnenviel.

De man had al maanden contact met het meisje via een online spelletje over paarden en de chat van Facebook. Over de inhoud van de chats tussen James B. en het 12-jarige meisje zei de rechter vandaag dat die een 'expliciet seksueel karakter' hadden. Ook zouden de chats lange tijd zijn doorgegaan voorafgaand aan de dagen in het hotel.