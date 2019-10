'Remkes gevraagd als waarnemend burgemeester Den Haag'

Pauline Krikke stapte afgelopen weekend op als burgemeester van Den Haag omdat ze niet wil dat het debat over haar positie, 'het debat over de toekomst van Den Haag in de weg staat'.

Onhoudbaar

Haar positie was onhoudbaar geworden na een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de vonkenregen met de nieuwjaarsnacht in Scheveningen. De raad concludeerde dat Den Haag jarenlang nalatig is geweest bij het controleren van de traditionele vreugdevuren op de stranden van Duindorp en Scheveningen. De stapels brandhout werden veel hoger dan afgesproken.

Krikke en haar voorgangers, die als burgemeesters verantwoordelijk waren voor openbare orde en veiligheid, grepen niet of nauwelijks in. Bij de laatste jaarwisseling ging het daardoor mis. Een vonkenregen trok over Scheveningen en richtte daar veel schade aan.