'Nederland meest concurrerende economie van Europa'

Dat concludeert het World Economic Forum in de Global Competitiveness Index. Het WEF is een netwerkorganisatie van met name het internationale bedrijfsleven. De Nederlandse hoogleraar Henk Volberda (UvA) leverde de Nederlandse cijfers.

140 landen

Voor die ranglijst vergelijken aangesloten onderzoekers de economie van zo’n 140 landen. Ze bekijken bijvoorbeeld hoe veerkrachtig de economie in kwestie is, en hoe makkelijk bedrijven en werknemers met veranderingen omgaan. Of hoe makkelijk je een nieuw bedrijf kunt starten en in hoeverre inwoners profiteren van economische vooruitgang.