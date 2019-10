Agent belde dochter dat ze thuis moest komen, schoot daarna zijn gezin dood

De man zelf en zijn beide dochters zijn ter plaatse in de woning aan de Heimerstein overleden. De moeder van de twee kinderen bezweek later in een ziekenhuis aan haar verwondingen.

De Dordtse burgemeester Kolff bracht kort na het drama een bezoek aan de wijk. "Het is een heel hechte buurt. Kinderen spelen hier met elkaar. De buurt is in shock", zei de Dordtse burgemeester.