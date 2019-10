Oproep tot boycot G20 door SP: 'Rutte en Máxima moeten niet naar Saoedi-Arabië afreizen'

Reden voor de oproep van de SP is onder andere de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi.

Nederland is officieel geen lid van de club van de grootste economieën ter wereld, maar premier Rutte wordt de laatste jaren elke keer uitgenodigd. Ook koningin Máxima gaat er de afgelopen jaren naartoe, vanwege haar werk voor de Verenigde Naties. Afgelopen zomer werd de G20 georganiseerd in Japan, maar volgend jaar zullen de wereldleiders in november naar Saoedi-Arabië afreizen.

'Witwasoperatie van Saoedische autoriteiten'

"Premier Rutte en koningin Máxima moeten niet meewerken aan de witwasoperatie van de Saoedische autoriteiten. Zij moeten thuisblijven, boycot de G20 in Riyad", zegt Karabulut.

Volgens haar partij is het regime in Saoedi-Arabië te omstreden. "Kroonprins Mohammed Bin Salman is hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk voor het in stukken zagen van journalist Jamal Khashoggi. Daarnaast pleegt Saoedi-Arabië oorlogsmisdaden in Jemen en worden vrouwenrechtenactivisten opgesloten. Dat lijkt mij geen beloning waard door de G20 in Riyad in Saoedi-Arabië te organiseren. Als het toch daar plaatsvindt, dan moeten we dat boycotten."