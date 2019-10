Advocaten Haga Lyceum: Staat moet gaan betalen voor 20 nieuwe docenten

Het Haga Lyceum is verwikkeld in meerdere procedures met de minister en onderwijsinspectie. De inspectie stelt onder meer dat het burgerschapsonderwijs onvoldoende is en dat het bestuur zich schuldig maakt aan zelfverrijking en financieel wanbeheer. Slob dwingt de school om het bestuur voor half oktober te vervangen, anders stopt hij de financiering helemaal.

Interim-bestuurder

De school vecht die aanwijzing aan. Maar directeur-bestuurder Söner Atasoy heeft de minister inmiddels al wel een voordracht gedaan voor een interim-bestuurder, bevestigde hij vandaag.

Het Haga raakte begin dit jaar in opspraak door een waarschuwing van de terrorismebestrijder NCTV en de inlichtingendienst AIVD dat medewerkers van het Haga de strenge salafistische geloofsleer binnen en buiten de school propageren. Toezichthouder CTIVD komt binnenkort met een rapport over de kwestie.