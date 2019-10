Zelfmoord na verspreiden naaktfoto: tiener krijgt 40 uur werkstraf

Een medeverdachte kreeg 40 uur voorwaardelijke werkstraf. Het OM had 60 uur en 40 uur voorwaardelijk geëist. De twee zijn schuldig bevonden aan het verspreiden van kinderporno en belediging van het slachtoffer.

Verspreid via Instagram

Drie tieners kwamen in beeld bij het onderzoek van het OM: twee meiden en een jongen. Het drietal zou de foto van Onur in februari 2017 verspreid hebben via Instagram. De jongen pleegde dezelfde dag nog zelfmoord.