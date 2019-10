Driesterrenchef Boerma stopt ermee: 'Nog nooit met mijn zoontje naar dierentuin geweest'

Ze deden het altijd samen. Kim in het restaurant, Jacob Jan in de keuken. Maar de jaren gaan tellen. Want 30 jaar in het vak, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. "Dat keiharde werken was het meer dan waard, maar met die kleine jongen erbij komt er een moment dat je je krachten anders wilt gebruiken."

Gasten over de hele wereld

Boerma is heel duidelijk: hij stopt niet met de zaak omdat het slecht ging. Integendeel, het ging heel goed, zegt hij. Over de hele wereld kwamen er mensen naar de zaak toe.

"Het is ook een heel moeilijke keuze waar ik een jaar lang slapeloze nachten van heb gehad. Maar het is het juiste om het nu te doen, en niet te wachten tot mijn pensioen. We wilden het ook echt samen doen. We hebben het restaurant samen opgebouwd, dan maken we het ook samen af."