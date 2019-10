Getraind en gepassioneerd: hoe Extinction Rebellion strijdt voor het klimaat

1. Waar komt de actiegroep vandaan?

In Nederland is de groep relatief nieuw. In april begon het met protestacties, waar enkele tientallen mensen aan deelnamen. Maar de inwoners van Londen maakten vorig jaar al kennis met de groepering. Daar onstond Extinction Rebellion. En de verspreiding gaat gestaag de wereld over.

De groep hoopt in 60 steden actief te zijn de komende dagen. Van Los Angeles tot Buenos Aires, van Kaapstad tot Melbourne; de acties worden over de hele wereld aangemoedigd. "See you on the streets", is te lezen op de website.

Verslaggever Robin van Hijfte was in Amsterdam: