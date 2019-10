ME omsingelt activisten in Amsterdam en voert demonstranten weg

De ME heeft de klimaatactivisten in Amsterdam omsingeld. De politie roept de actievoerders op om te vertrekken naar het Museumplein. Wie in de buurt van de Stadhouderskade blijft, wordt aangehouden.

De groep Extinction Rebellion staat sinds vanochtend vroeg bij het Rijksmuseum en trok er een blokkade op. De honderden mensen die er zijn, hebben geen vergunning om op die plek te demonstreren, daarom wordt ze met klem gevraagd te vertrekken richting het Museumplein. Verslaggever Robin van Hijfte is in Amsterdam: Er zijn inmiddels al een aantal actievoerders aangehouden. "We zijn van plan hier minimaal een week te staan, en mogelijk langer", zegt een woordvoerder. "De regering is uitgenodigd, alle Kamerleden ook, en we hopen dat die ook echt zullen komen." Te weinig actie De Nederlandse overheid doet volgens Extinction Rebellion niet genoeg tegen de klimaat- en ecologische crises. De groep wil dat de overheid de klimaatcrisis erkent en van daaruit meer doet om haar eigen burgers en al het leven op aarde te beschermen. Sommige activisten worden op deze manier aangehouden: