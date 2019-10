Albert Heijn in België roept vlees terug om listeriabacterie

Bij Albert Heijn gaat het om voorverpakte en gesneden vleeswaren van het merk Wahid, waaronder kalkoenham, kipboterhamworst, kipfilet provence, kipfilet natuur, rundercervelaat, runderrookvlees, rundersalami. De vleeswaren zijn geleverd door het Nederlandse bedrijf Offerman. Klanten worden dringend verzocht de producten niet te eten en terug te brengen.

Drie mensen overleden

Ook in Nederland zijn de vleesproducten van Wahid uit de schappen gehaald. Albert Heijn liet aan bezorgde klanten weten dat ze bezig zijn om uit te zoeken om welke producten het precies gaat. "Alle producten van Wahid kun je terugbrengen en het aankoopbedrag terugkrijgen." Albert Heijn heeft de afgelopen twee dagen daar alleen geen waarschuwing over afgegeven, en dat had wel gemoeten.