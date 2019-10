Het is nat, koud, en het houdt niet op: 'In het noorden misschien zelfs krabben'

Het blijft een komen en gaan van storingen, zegt Nicolien Kroon van Buienradar. "Morgen is het overdag droog. maar in de avond komt er weer regen, en dat is een opmaat voor de rest van de week."

Ruiten krabben

Even proberen te genieten dus, maar eerst moeten er in het noorden misschien een paar ruiten gekrabd worden. "De temperatuur aan de grond zakt tot rond het vriespunt. Dat is voor het eerst deze herfst."