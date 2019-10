Politie plukt dronken fietser (14) van A28

Een 14-jarige jongen uit het Drentse Zuidlaren is vannacht door de politie van de A28 gehaald. Hij had flink wat gedronken en was met de fiets de snelweg opgereden.

"De jongeman bleek de nodige alcohol genuttigd te hebben", liet de politie weten. Hij krijgt een boete voor rijden onder invloed en kan ook een bekeuring verwachten voor het fietsen op de autosnelweg, schrijft de politie op Twitter.