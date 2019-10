Iraanse vrouwen voor het eerst naar voetbalwedstrijd: 'Droom die uitkomt'

De speciale vrouwentickets voor de komende WK-kwalificatiewedstrijd van Iran zijn razendsnel uitverkocht. De wedstrijd tegen Cambodja is historisch: het is voor het eerst in veertig jaar dat vrouwen het nationale elftal kunnen toejuichen in het stadion. "Ik kon het eerst niet geloven", vertelt Nazanin aan RTL Nieuws.

Nazanin is een van de gelukkigen die kaarten wist te bemachtigen. "Ik dacht eerst dat het een truc zou zijn. Dat ze enkel vrouwen zouden toelaten die van tevoren geselecteerd waren. Dus toen ik toch een ticket kon kopen, was ik heel erg enthousiast." Voor Nazanin is het een droom die uitkomt. "Ik wil al naar een wedstrijd sinds ik voetbal ken. Nu is het eindelijk zover. Ik kijk er heel erg naar uit." Aparte vakken Vrouwen mogen alleen plaatsnemen in vier aparte vakken in het Azadistadion in Teheran. Voor de wedstrijd tegen Cambodja zouden zo'n duizend vrouwentickets zijn vergeven, die binnen enkele uren waren uitverkocht. Mogelijk komen er nog meer kaarten vrij, omdat de vraag groot is. De toezegging van Iran gebeurde na grote internationale druk, onder meer van de FIFA. "Nu is het tijd om dingen te veranderen", zei de president van de internationale voetbalfederatie, Gianni Infantino eerder. Kritiek Toch zou Iran nog veel meer moeten doen, klinkt het online. De FIFA heeft gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de statuten opgenomen. Activisten stellen dat Iran daar niet aan voldoet nu vrouwen nog altijd in aparte vakken moeten zitten. Ook zouden vrouwen veel meer kaarten moeten kunnen kopen. Vrouwen mogen alleen plaatsnemen in de vier paarse vakken. Dieptepunt Het besluit om vrouwen toe te laten in Iraanse stadions, kent een lange en moeizame aanloop. Dieptepunt was vorige maand, toen een opgepakte vrouw zelfmoord pleegde door zich in brand te steken. De vrouw probeerde in maart verkleed als man het stadion binnen te komen, maar werd betrapt en gearresteerd. Lees ook: Iraanse vrouwen zijn voortaan welkom bij voetbalinterlands