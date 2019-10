As van Gandhi gestolen op 150ste geboortedag

De as is gestolen van een gedenkplaats in India, schrijft de BBC. Ook foto's van Gandhi zijn beklad met groene verf. De vandalen zouden met verf 'verrader' op de foto's hebben geschreven.

Gandhi was zelf hindoe, maar had een duidelijke mening over het vredig samenleven tussen moslims en hindoes. Dat stond niet iedereen aan.

Sinds 1948

De as van Gandhi lag al sinds 1948 bij de herdenkingsplek. Dat was het jaar waarin de politicus werd vermoord door een hindoe-extremist. Na zijn dood werd de as van Gandhi verspreid over verschillende gedenkplekken in India. Ook werd een deel uitgestrooid.

De Indiase politie zegt de zaak te onderzoeken.