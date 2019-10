Meer mensen halen griepprik: voor het eerst sinds 10 jaar stijging

Staatssecretaris Paul Blokhuis spreekt van 'goed nieuws'. "Het is een kleine stap, maar wel een stap in de goede richting als je je bedenkt dat ruim 50.000 meer mensen de prik hebben opgehaald dan het jaar ervoor", zegt hij.

Dalende trend

Blokhuis hoopt dat de daling van de afgelopen jaren nu voorbij is. "De komende jaren moeten uitwijzen of de dalende trend echt voorbij is. Daar zetten we met z’n allen vol op in."

De griepprik wordt aangeraden voor zestigplussers en mensen voor wie de griep gevaarlijk is omdat ze bijvoorbeeld al door ziekte zijn verzwakt. Hij ligt de komende maanden voor ongeveer 6 miljoen mensen gratis klaar bij de huisarts.