Trump wil dat China onderzoek doet naar Biden

Afzettingsprocedure

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden onderzoekt op dit moment een vergelijkbaar verzoek van Trump. De Democraten zijn een onderzoek gestart naar een zogeheten impeachment. Een hoogst ongebruikelijke procedure die uiteindelijk kan leiden tot het afzetten van de president.

Reden is een telefoongesprek dat Trump op 25 juli had met de Oekraïense president Zelensky. Daarin vroeg Trump Zelensky een corruptieonderzoek te starten naar Hunter Biden, de zoon van Joe Biden. Die was in Oekraïne werkzaam bij een gasbedrijf, terwijl Joe Biden op dat moment de Amerikaanse vicepresident was. Trump vermoedt corruptie, maar daar is nog geen bewijs voor gevonden.