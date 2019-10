Dader Parijs (45) werkte al sinds 2003 op hoofdbureau

Na de aanval werd het bureau, dat in de buurt van de Notre-Dame staat, geëvacueerd en werd de omgeving afgezet. Ook een nabijgelegen metrostation ging dicht.

Over het motief van de dader is nog niets bekend. De Franse nieuwszender BFMTV meldde dat de waarschijnlijke achtergrond van het misdrijf een intern conflict binnen de politie was. De man zou zich anderhalf jaar geleden hebben bekeerd tot de islam, maar het is niet duidelijk of dat iets met de aanval te maken heeft.