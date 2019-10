Beren in Canada uitgemergeld door tekort aan zalm: 'Dit is hartverscheurend'

Zalmpopulatie

Meer dan de helft van de grizzlyberen van Canada woont in British Columbia. Ze zoeken naar bessen en planten, maar zalm is hun belangrijkste voedselbron.

De wilde-zalmpopulatie staat al een tijd onder druk in in Canada en Alaska. Volgens vissers uit het gebied is dit zelfs het slechtste zalmseizoen in bijna 50 jaar. Mogelijke oorzaken zijn natuurvervuiling en de opwarming van de aarde.