Tweelingbroers krijgen 12 jaar cel voor mysterieuze moord op neef

De broers ontkennen en schoven de schuld af op hun zwager. De rechtbank vindt dat scenario niet geloofwaardig en meent dat het verhaal van de broers veel onwaarschijnlijkheden bevatte.

Klauwhamer

Het 41-jarige slachtoffer, vader van drie kinderen, verdween op 6 april 2015 en werd ruim twee weken later gevonden in de Nieuwe Waterweg. Hij was onder meer met een klauwhamer op zijn hoofd geslagen.

Het slachtoffer is waarschijnlijk tijdens een ruzie in een woning aan de Schieweg in Rotterdam om het leven gebracht. Daar woonde hun stiefmoeder Carla, bij wie ze vaak waren.