Zwaar busongeluk Peru: 23 doden en 30 gewonden

De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Volgens persbureau AFP zou de buschauffeur een verkeerde beweging hebben gemaakt.

Het voertuig was onderweg naar Cusco vanuit Puerto Maldonado. In totaal zaten er 53 mensen in de bus.

Slechte wegen

Afgelopen juli kwamen in Peru negentien mensen om het leven bij een ongeluk met een minibus. Ongelukken als de laatste twee worden vaak veroorzaakt door extreme weersomstandigheden, slechte wegen, gebrek aan verkeerssignalen en weinig controle door de autoriteiten.