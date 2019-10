Tweede kroongetuige bevestigt: leden motorclub kregen moordopdrachten van Taghi

Kroongetuige

Kroongetuige Tony de G. speelt een belangrijke rol in het strafrechtelijk onderzoek naar de motorclub en bevestigt dat de verdachte motorbendeleden moordopdrachten hadden aangenomen van de bende van Taghi.

De details van de opdrachten worden vrijdag besproken in een inleidende zitting van het strafrechtelijk onderzoek in de beveiligde rechtbank in Rotterdam.