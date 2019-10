Man stapt uit auto en mishandelt automobilist voor stoplicht in Alkmaar

Momentopname

De politie vindt de beelden zo heftig dat ze het er niet zomaar bij willen laten zitten. "We gaan de mishandelde meneer dan ook vragen of hij alsnog aangifte wil doen. Als hij aangeeft dat hij er echt niks mee wil, dan wordt het lastiger. Maar dan zullen we kijken of we er op basis van ons eigen ambt iets mee kunnen."

De woordvoerder benadrukt dat de beelden een fragment weergeven. "Je weet natuurlijk niet wat er vooraf is gebeurd. Dat zijn we momenteel aan het onderzoeken."