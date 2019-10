Agente VS veroordeeld voor moord op zwarte buurman

De blanke agente Amber Guyger ging na haar dienst naar huis, maar stapte volgens haar lezing per ongeluk een verkeerd appartement binnen. Daar schoot ze de zwarte 26-jarige Botham Shem Jean neer. Volgens de vrouw deed ze dit uit angst en met de gedachte dat hij een indringer was. Maar dat gelooft de jury niet. “Ik was bang dat de persoon in mijn appartement me zou vermoorden”, zei ze tijdens de zitting. Jean droeg geen wapen tijdens het incident. Guyger werd dezelfde maand nog ontslagen van haar functie als politieagent.

Bijzondere uitspraak

De vrouw werd doodslag ten laste gelegd, maar na felle straatprotesten werd de zaak opnieuw bekeken. De advocaat van Jean spreekt van een overwinning voor de zwarte bevolking van Amerika. Volgens hem zou dit een normale uitspraak moeten zijn, maar is het juist extreem uitzonderlijk. “Vanaf vandaag moeten we ervoor zorgen dat dit geen bijzondere uitspraak is”, zei hij na de zitting.

Het gebeurt niet vaak dat een witte agent wordt veroordeeld voor moord op een zwarte burger. In Amerika is politiegeweld tegen de zwarte bevolking een veelbesproken probleem.

Hoe lang de agente moet zitten, is nog niet bekend. De straf kan variëren tussen 5 jaar en levenslang en wordt later bekendgemaakt.