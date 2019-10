Kabinet overweegt onderzoek naar rol Oekraïne bij ramp MH17

'Time is running out'

Volgens CDA-Kamerlid Chris van Dam is het onderzoek hoognodig. "Time is running out. Geheugens verbleken, data gaan verloren", zegt Chris van Dam. "Het belang van een volledig feitenonderzoek naar de sluiting van het luchtruim boven het oosten van Oekraïne gaat over meer dan alleen staatsaansprakelijkheid."

"Het gaat over het inzicht voor nabestaanden, weten of er iets voorkomen had kunnen worden, snappen wat er gebeurd is. Daarmee gaat het ook over rechtvaardigheid. En het gaat over leren van dit soort situaties voor nieuwe, soortgelijke situaties."