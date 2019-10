Douane torpedeerde onderzoek naar corruptie eigen medewerkers

Parlementaire enquête?

De onderzoekers moesten door dit gebrek aan medewerking van de Douane noodgedwongen hun onderzoek staken. Zij gaven in mei een opzienbarende verklaring uit, zonder dat de naam van de Douane werd benoemd. Ze zeiden toen: "We schatten in dat alleen een parlementaire of statelijke onderzoekscommissie voldoende gewapend is om door te dringen in de integriteitsproblemen in de Rotterdamse haven."

In antwoord op Kamervragen van D66 sprak minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) eerder alleen over tegenwerking van het onderzoek door een 'aantal medewerkers in de haven': "Het is niet aan mij als minister om te treden in de overwegingen van de onderzoekers om geen eindrapport uit te brengen." De minister vermeldde toen niet dat de top van de Douane het onderzoek torpedeerde.

Het adviesorgaan Politie & Wetenschap dat opdracht gaf tot het onderzoek, valt onder zijn ministerie.