Bekele twee seconden te langzaam voor nieuw wereldrecord op de marathon

"Ik ben heel blij met dit fantastische resultaat en mijn persoonlijke record, al vind ik het jammer dat ik het wereldrecord met een paar seconden heb gemist", zei Bekele aan de finish.

Bekere won bij vrouwen

De Ethiopiër is met 37 jaar ook de oudste winnaar ooit in Berlijn. Hij nam dat record over van zijn landgenoot Haile Gebrselassie, die in 2009 won op 36-jarige leeftijd. "Dit resultaat sterkt me voor de toekomst. Ik weet dat ik nog altijd een heel goede marathon kan lopen en zal niet opgeven."

De Ethiopische atlete Ashete Bekere won de marathon bij de vrouwen in 2.20.14. Op het laatste rechte stuk liep ze weg bij haar landgenote Mare Dibaba, die 7 seconden later over de finish kwam. De Keniaanse Sally Chepyego kwam als derde binnen in 2.21.06.