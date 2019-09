Reactie SGP op onderzoek kindereuthanasie valt verkeerd bij D66

Het onderzoek geeft aan dat het gesprek tussen ouders en artsen over wensen en mogelijkheden bij een naderend einde van een kinderleven beter kunnen. Artsen willen verder vooral meer duidelijkheid over en verruiming van de mogelijkheden om het lijden in de laatste periode te verlichten.

Ziekenhuizen verenigd in onderzoek

Het onderzoek is gedaan door het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMC Groningen, het Erasmus MC in Rotterdam en Amsterdam UMC. Het stond onder leiding van de Groningse hoogleraar en kinderarts Eduard Verhagen.