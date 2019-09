SpaceX wil met nieuw ruimteschip steden op Mars kunnen bouwen

Naar de maan, naar Mars, en ook weer terug. Dat is de belofte die Elon Musk met zijn bedrijf SpaceX doet met zijn nieuwe 'Starship'. "Het is de meest krachtige raket in de geschiedenis."

Het bedrijf zegt mensen naar de maan te kunnen brengen en de raket ook weer naar huis te kunnen brengen. Dat is nodig om ruimtevaart financieel interessant te maken. Hij hoopt dat ruimtevaart uiteindelijk net als luchtvaart kan worden. Betaalbaar Uiteindelijk zal Starship, zoals de raket heet, 100 mensen kunnen vervoeren. Ook moet er een significante lading vracht vervoerd kunnen worden. "Starship zal op een betaalbare manier vracht en mensen kunnen vervoeren, essentieel voor het bouwen van kampen op de maan en steden op Mars." SpaceX doet de aankondiging op een voor het bedrijf heuglijke dag. Het is namelijk precies elf jaar geleden dat SpaceX voor het eerst een succesvolle ruimtemissie lanceerde. "Tot vandaag hebben we 78 lanceringen gedaan." Het komende halfjaar hoopt SpaceX al testen te kunnen uitvoeren.